УЗГА поставит в Коми самолеты «Ладога»

Авиакомпания «Комиавиатранс» при одобрении правительства Республики Коми заключила соглашение с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) о поставке в регион самолетов «Ладога», сообщил во вторник глава Коми Владимир Уйба. Документ подписан с расчетом на производственный календарь программы завода на 2026–2030 годы.

«В ближайшее время мы с заводом согласуем основные тактико-технические характеристики самолета и утвердим список необходимого оборудования. "Ладога станет перспективной и успешной заменой устаревшим моделям. И наша Республика Коми станет одним из первых регионов, кто опробует новый российский самолет»,— добавил глава региона.

Напомним, УЗГА по заданию Министерства промышленности и торговли РФ разрабатывает турбовинтовой региональный 44-местный самолет под рабочим названием «Ладога». Самолет будет полностью изготовлен из отечественных комплектующих.

Ранее предварительный договор о поставках отечественных самолетов «Байкал» в Забайкалье подписали УЗГА и местная компания «Аэросервис». Поставки воздушных судов намечены на 2025–2028 годы.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Артем Пахотин