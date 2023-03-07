Белгородские власти прокомментировали видео с мобилизованными, которые из теробороны могли попасть в ДНР

Оперштаб Белгородской области прокомментировал «обеспокоенность» жителей региона, возникшую после «призыва граждан, которые состоят в территориальной обороне». Ранее местное издание «Фонарь» распространило видео, на котором якобы мобилизованные белгородцы утверждают, что еще 20 октября их определили в полк территориальной обороны облцентра, обучали необходимым навыкам, а 3 марта «перебросили в Донецкую народную республику в штурмовую бригаду».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

По сообщению портала, «ребята очень просят помочь им», а видео об этом первоначально опубликовала в соцсетях жена одного из мобилизованных.

В оперштабе напомнили, что члены территориальной самообороны не подпадают под частичную мобилизацию в силу возраста и медицинских показаний. Они несут добровольную службу на территории региона. Кроме того, в их обязанности входит «содействие и участие в мероприятиях по охране объектов критически важной инфраструктуры, расположенных на территории региона, а также противодействию диверсионно-террористическим формированиям».

В видеоролике, который распространяется по сети, задействованы граждане, которые не имеющие отношения к сводному оперативному отряду содействия правопорядку, заверили в оперштабе. «Воинская часть, которая попала на видео, прошла военную подготовку и слаживание в соответствии с предъявляемыми требованиями. Порядок формирования и расформирования воинских частей, смена военно-учетных специальностей, а также передислокация войск регулируется исключительно Министерством обороны РФ. Региональные органы власти таких полномочий не имеют»,- добавили там.

Позже губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале отметил, что из-за появившегося накануне в соцсетях видеообращение белгородцев, которые проходят службу в ДНР, «пошла большая волна вопросов у жен и матерей». «Сразу поясню, что мужчины были призваны в рамках частичной мобилизации и прошли военную подготовку. Приезжал к ребятам в Курск еще во время их слаживания. Сегодня вместе с военным прокурором 56 военной прокуратуры гарнизона встретились с их родственниками. Постарались успокоить. Все необходимые запросы в Минобороны РФ и в военную прокуратуру сделаны. Сегодня отправляю своего представителя к нашим ребятам. Всей информацией будем оперативно делиться со всеми родственниками. По возможности организуем сеанс связи»,- пообещал глава региона.

Владимир Зоркий