Жителя Ростовской области в камуфляже и с игрушечным автоматом задержала полиция в центре Шахт

В Ростовской области полиция 7 марта задержала на одной из улиц города Шахты подозрительного мужчину в камуфляжной одежде и с игрушечным автоматом. Об этом корреспонденту «Ъ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

По информации правоохранителей, сообщение в городской отдел полиции о подозрительном прохожем поступило от одного из горожан.

«В результате проведенных мероприятий полицейскими установлены двое местных жителей в возрасте 27 лет, у одного из которых при себе был обнаружен пластиковый игрушечный автомат»,— сообщили в полиции.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту происшествия.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону