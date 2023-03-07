Эксперт: цены на новостройки Краснодарского края продолжают расти

Интерес к рынку недвижимости Краснодарского края как к одному из самых привлекательных регионов для инвестирования сохранится

Цены на новостройки края продолжают расти – за год динамика составила 3-10%, сообщила директор департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия» Ксения Рысенко на круглом столе «Девелопмент в эпоху перемен – эффективные модели работы застройщиков в новых условиях», который организовала «Неометрия» на площадке Российской строительной недели в Москве.

«В феврале стоимость квадратного метра сегмента комфорт в Краснодаре составила 149 тыс. рублей, в Новороссийске – 144 тыс. рублей, в Сочи – 344 тыс. рублей. В настоящий момент уровень цен стабилен, рынок новостроек находится в сбалансированном состоянии», – сказала Ксения Рысенко.

«Многие города России имеют уже сложившийся тип застройки, который формировался на протяжении последних 100 лет. В то же время динамика развития новостроек в регионах различна. Поэтому девелоперы уделяют большое внимание формированию современной городской среды, отвечая на актуальные запросы жителей исходя из потребностей клиентов. Кроме того, на Юге России сосредоточен спрос со всех регионов страны, застройщики выстраивают различные схемы сопровождения клиентов как по прямому каналу, так и по партнерскому. Агентства недвижимости сегодня работают в тесном контакте с каждым девелопером Краснодарского края – количество сделок увеличивается ежегодно. Однако многое зависит от стратегии конкретного девелопера, концепции проекта и локации», – прокомментировала модератор круглого стола, коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Спикер отдельно отметила, что в последние годы многие строительные компании делают ставку на развитие лояльности и улучшение сервисов. Это касается различных аспектов девелоперской деятельности, в том числе и работы с партнерами.

«В некоторых объектах недвижимости доля сделок в партнерстве с агентствами недвижимости достигает 90%. Стоит сказать, в последние годы этот тренд набирает обороты и распространяется за пределы юга страны, например, в Москву и Санкт-Петербург», – отметил руководитель отдела по работе с партнерами федерального девелопера «Неометрия» Грайр Николян.

Эксперт добавил, что для коммуникации со своими партнерами «Неометрия» открыла Службу заботы об агентах, для них также проводится бесплатное обучение в «NeoАкадемии» застройщика. Курсы уже прошли более 700 представителей агентств недвижимости.

По словам руководителя отдела маркетинга ГК «Точно» Татьяны Сапон, крупные города сложно удивить качественными проектами, в отличие от малых населенных пунктов, где также есть спрос на жилье с закрытой территорией, озеленением, зонами для прогулок, игр и выгула собак. Компания начала возведение нового жилого комплекса в 60-тысячном Тихорецке Краснодарского края и отмечает большой интерес клиентов.

Руководитель регионального представительства Национальной ассоциации инвесторов в Костромской области, генеральный директор «ГК «Спецучет» Юрий Красавин сообщил, что цифровизация девелопмента делает необходимым использование компаниями не только технологии информационного моделирования (BIM), но Big Data. Это позволяет экономить время сотрудников при поиске информации и оперативно передавать ее в режиме реального времени.

Еще одним большим плюсом больших данных для застройщиков, по мнению эксперта, является отслеживание активов при строительстве. Обязательным условием для повсеместного внедрения системы в строительстве является наличие единых стандартов. Эти задачи отрасль будет решать в самой ближайшей перспективе.

Создатель и руководитель Академии девелопмента, соучредитель компании Fizir Алексей Тугарев заявил, что в строительстве не нужно бояться использовать новаторские идеи. Главное, чтобы они не «подорвали финансовую модель проекта и не ударили по себестоимости». Эксперт также добавил, что при освоении нового для себя рынка застройщикам следует изучить местную специфику работы.

«Очень распространенная история. Компания переносит свои бизнес-процессы в другой регион, не разбираясь в его специфике. У нас каждый субъект РФ живет по своим правилам. В этом случае можно предложить консультацию и кооперацию с опытными игроками рынка и обязательно с региональными и муниципальными ведомствами. Также необходимо сформировать вариативные схемы развития проектов на новом рынке», – добавил Алексей Тугарев.

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