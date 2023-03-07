В Северском районе задержали двух мужчин, повредивших надгробия на сельском кладбище

В Северском районе задержали двух мужчин, повредивших надгробия и похитивших памятники с могил на кладбище в хуторе Новопетровском. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: "Кубань 24"

Полицейскими было установлено, что злоумышленниками оказались жители Усть-Лабинского района в возрасте 28 и 29 лет. Похищенные памятники мужчины сдали в пункт приема металлолома.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Максимальное наказание по данной статье предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев. На период предварительного следствия злоумышленникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащего поведения.

Анастасия Донскова

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