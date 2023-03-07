Корпус больницы №1 в Екатеринбурге реконструируют под общежитие училища Чайковского

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о передаче неиспользуемого здания поликлиники центральной клинической городской больницы №1 в Екатеринбурге музыкальному училищу имени Чайковского. После реконструкции в бывшем медучреждении разместится общежитие для студентов, сообщил департамент информационной политики региона.

Общежитие будет занимать двухэтажное здание площадью 1,1 тыс. кв. метров по адресу улица Декабристов, 27. После реконструкции в общежитии смогут разместиться до 100 учащихся.

На данный момент в музучилище обучается 365 человек, из них треть приехали из других муниципалитетов. По мнению директора училища имени Чайковского Александра Важенина, с появлением общежития количество иногородних учащихся увеличится в два раза. «Понятно, что дорога будет долгая и тернистая — превратить старую поликлинику в жилое общежитие, но мы готовы пройти этот путь»,— отметил господин Важенин.

Здание Свердловского музыкального училища имени Чайковского было в Екатеринбурге построено в 1900 году для выступлений музыкального кружка. В 1916 году в нем появилось музыкальное училище.

В 2021 году на Декабристов, 15 открылась новая современная поликлиника Центральной клинической городской больницы №1. Площадь поликлиники, являющейся реконструкцией старого роддома, составила 10,5 тыс. кв. м.

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Артем Пахотин