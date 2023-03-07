В Татарстане обязал хоккейного болельщика выплатить полмиллиона рублей за выход на лед

Мамадышский райсуд обязал блогера и хоккейного болельщика Талипа Миннегалиева выплатить 500 тыс. руб. за выход на лед в ходе игры «Ак Барса». Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года в игре против санкт-петербургского СКА. 24-летний болельщик решил встать на борт и перепрыгнуть через ограничительное стекло, после этого он выбежал на лед. Однако затем его скрутили стюарды.

Сам блогер пришел на суд без адвоката, он попросил отложить процесс, но ему отказали. Также он заявил, что он был зрителем игры, и сам билет не покупал. Кроме того, он приобщил электронный билет на чужое имя и утверждал, что билет он купил на второй сектор, а прыжок был совершен возле шестого сектора. После этого господин Миннегалиев сказал, что он уже понес наказание за совершенное нарушение. В частности, он был арестован на десяток суток, также ему нельзя посещать спортивные турнире в России на протяжении года. Однако суд ему отказал и встал на сторону клуба.

"Ъ-Казань"