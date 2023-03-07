Канада ввела санкции против донского депутата Госдумы Александра Шолохова

Правительство Канады включило в санкционный список депутата Государственной Думы России от Ростовской области Александра Шолохова — внука известного писателя Михаила Шолохова. Информация об этом размещена на сайте министерства иностранных дел Канады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шолохов

Фото: официальная страница депутата Госдумы в социальной сети «ВКонтакте» Александр Шолохов

Фото: официальная страница депутата Госдумы в социальной сети «ВКонтакте»

Сообщается, что под ограничения попали российские парламентарии, которые проголосовали за закон, «связанный с вторжением и попыткой аннексии четырех областей Украины». В рамках санкций попавшим в список запрещены сделки с любым имуществом, получение каких-либо финансовых услуг и въезд в страну.

Депутат Александр Шолохов занимает в санкционном списке 1192 позицию.

Анастасия Назарова