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Бывшего депутата избрали на строгий режим

Осужденный за избиение DJ Smash получил новый срок за хулиганство

Ленинский райсуд Перми приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего депутата законодательного собрания региона Александра Телепнева. Господин Телепнев был признан виновным в совершении хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия. 30 апреля прошлого года, находясь в баре, он стал кидать в персонал и посетителей посуду и предметы мебели, в результате чего пострадали два человека. Подсудимый с квалификацией своих действий не согласился, но вину частично признал и помирился с потерпевшими. Гособвинение предлагало приговорить его к пяти годам строгого режима, так как Александр Телепнев совершил рецидив: в 2018 году он был осужден за избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) и 19-летнего местного жителя. Эксперты говорят, что в данном случае позиция потерпевших не имеет значения для квалификации действий подсудимого.

Фото: Дмитрий Астахов

Фото: Дмитрий Астахов

Уголовное дело в отношении бывшего депутата, а ныне бизнесмена Александра Телепнева рассматривалось в суде в течение нескольких месяцев, а расследовалось почти шесть. События, которые легли в основу обвинения, произошли в баре «Наташа» в ночь с 29 на 30 апреля прошлого года. В заведении господин Телепнев отдыхал со своей знакомой. Затем, «используя малозначительный повод», «явно нарушая общественный порядок и проявляя неуважение к обществу», он совершил хулиганство, используя подручные предметы в качестве оружия. В частности, Александр Телепнев бросил в присутствующих стеклянный стакан, ведро для льда и барный стул. Посуда попала в бармена, а стул угодил в посетителя, оба потерпевших получили травмы. Его поступок зафиксировали камеры наблюдения на территории бара.

Уголовное дело в отношении Александра Телепнева было возбуждено следственными органами УМВД Перми во второй половине мая 2022 года. Господин Телепнев был вызван на допрос, после которого его задержали в порядке ст. 91 УПК РФ, затем суд продлил этот срок еще на 72 часа. Тем не менее суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении экс-депутата под стражу, избрав в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Сам Александр Телепнев не отрицал, что бросал в посетителей предметами, но не согласился с квалификацией этих действий по ч. 2 ст. 213 УК РФ. По его словам, его вывело из себя поведение персонала заведения, работники которого перепутали счета, в результате чего у господина Телепнева возникла к ним неприязнь. Подсудимый утверждал, что его агрессия была направлена исключительно на бармена. Его защитник настаивал на квалификации действий доверителя по ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение вреда здоровью небольшой тяжести из хулиганских побуждений). Обвиняемый пояснил также, что компенсировал ущерб потерпевшим и примирился с ними. В ходе судебного заседания последние попросили не наказывать его строго.

В прениях старший помощник Ленинского района Евгений Петухов предложил приговорить Александра Телепнева к пяти годам колонии строгого режима. Гособвинитель напомнил, что подсудимый совершил рецидив, так как в 2018 году он был осужден за два преступления против личности. Напомним, тогда он вместе с приятелем Сергеем Ванкевичем был привлечен к уголовной ответственности за нападение на музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), которое произошло в клубе «Дом культуры». В том случае их действия были квалифицированы как причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Бывший депутат получил тогда два года колонии-поселения, а затем мировой суд добавил ему еще два месяца за избиение 19-летнего пермяка на территории того же клуба. В ноябре 2019 года господин Телепнев был освобожден условно-досрочно, не отбыв до конца срока год и 14 дней.

В итоге судья Марина Насибуллина вынесла приговор, которым Александру Телепневу было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также она вынесла частное постановление в отношении трех адвокатов господина Телепнева, о чем просила сторона гособвинения. По мнению прокуратуры, защитники без уважительных причин не являлись для участия в судебных заседаниях. На эти факты суд просит обратить внимание руководство адвокатских палат Пермского края и Москвы, а также управлений Минюста по этим регионам с целью недопущения в дальнейшем «неподобающего поведения».

Адвокат Ильдар Салахиев полагает, что в данном случае позиция потерпевших для квалификации действий подсудимого не имеет значения. «Судя по резолютивной части приговора, суд квалифицировал их по ч. 2 ст. 213 УК РФ, то есть умысел подсудимого был направлен на грубое нарушение общественного порядка с использованием предметов в качестве оружия, а не на причинение вреда здоровью конкретным гражданам. Также следует отметить, что инкриминируемые действия были совершены в публичном месте, на глазах большого числа людей».

Дмитрий Астахов

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