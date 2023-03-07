Подсветка в честь 8 марта появится на ярославской телебашне

В Ярославле филиал РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) «Ярославский областной радиотелевизионный передающий центр» включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь Международного женского дня. Об этом сообщил глава города Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздничная подсветка на главной телебашне Ярославской области.

Фото: Telegram-канал Артема Молчанова Праздничная подсветка на главной телебашне Ярославской области.

Фото: Telegram-канал Артема Молчанова

Как рассказал господин Молчанов, праздничная подсветка будет работать два дня — 7 и 8 марта. На телебашне на Володарского появятся цветочные композиции и отобразится надпись — «С международным женским днем! С 8 марта!».

Алла Чижова