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Подсветка в честь 8 марта появится на ярославской телебашне

В Ярославле филиал РТРС (Российская телевизионная и радиовещательная сеть) «Ярославский областной радиотелевизионный передающий центр» включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь Международного женского дня. Об этом сообщил глава города Артем Молчанов.

Праздничная подсветка на главной телебашне Ярославской области.

Праздничная подсветка на главной телебашне Ярославской области.

Фото: Telegram-канал Артема Молчанова

Праздничная подсветка на главной телебашне Ярославской области.

Фото: Telegram-канал Артема Молчанова

Как рассказал господин Молчанов, праздничная подсветка будет работать два дня — 7 и 8 марта. На телебашне на Володарского появятся цветочные композиции и отобразится надпись — «С международным женским днем! С 8 марта!».

Алла Чижова

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