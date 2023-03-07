Можно в пост: правильные продукты в «Табрисе»

Расскажем, как придерживаться строгих ограничений питания для тех, кто постится, соблюдает диету или предпочитает только веганские продукты, но при этом разнообразить свой рацион и разумно составить меню на несколько недель вперед с помощью постных позиций в супермаркете «Табрис»

Ни рыба ни мясо

Запрет на употребление мяса — первое правило, которое действует на протяжении всего поста. Колбаса, сосиски, стейки и любые другие мясные блюда под строгим запретом. Но как быть тем, кто только начинает поститься, не имея должного опыта? Резкий переход от повседневного рациона с обязательным присутствием мяса к строгим канонам питания может негативно отразиться на организме, поэтому предлагаем подходить к вопросу поэтапно и по возможности заменить мясо животного происхождения растительным. К счастью, сейчас это не проблема. В супермаркете «Табрис» можно найти целую коллекцию таких позиций — от веганских сосисок и колбасы до паштета и растительного мяса. Такая продукция идеально подходит не только для постящихся, но и для постоянного рациона, который категорически исключает наличие мясных и молочных ингредиентов. При этом в них нет ни грамма сои, а только 100-процентный пшеничный белок. Здесь и ветчина, и знакомая многим колбаса «Докторская», и вялено-копченая колбаса, приготовленная путем натурального холодного копчения. А вот с рыбой в пост немного проще, так как есть два дня, в которые она разрешена,— в Вербное воскресенье (9 апреля) и на Благовещение (7 апреля). Но и рыбу в остальные дни можно заменить, к примеру, пресервами из морской капусты или салатами из водорослей. Все эти продукты легко найти на витринах супермаркетов «Табрис» — они отмечены специальными ценниками «Можно в пост» и «Веган».

Не молоко, а что?

Во время поста также действует запрет на употребление молока и всего, что из него приготовлено. Но если вы не представляете свой завтрак без этого продукта, то и здесь найдется очень простое решение, позволяющее заменить молоко. Напитки, йогурты, десерты на растительной основе или кокосовое масло — то, что позволит придерживаться гастрономических ограничений и при этом сохранить энергию и хорошее настроение. Такие немолочные продукты — на 100% растительный продукт без лактозы и холестерина. Они прекрасно дополнят завтрак и разнообразят повседневное меню. К примеру, овсяные йогурты с фруктами и ягодами — полезный и вкусный перекус, а также они обогащены растительным протеином и содержат природный пребиотик. Как видите, всегда найдется альтернатива привычным и любимым продуктам, от которых на время приходится отказаться.

Собственного приготовления «Табрис»

Помимо постных продуктов от известных веганских брендов, в отделе готовой продукции «Табрис» есть разнообразный список блюд, который идеально подойдет под определение «Можно в пост». Постные картофельные драники, овощные закуски, постный винегрет, хумус из нута, овощные наборы от японского бренд-шефа — это далеко не полный список всех блюд, которые дополнят ваш рацион в пост. Важно, что все эти блюда содержат необходимое количество витаминов, белков, минералов, клетчатки, углеводов, что позволит поститься без ущерба здоровью, разнообразно и со вкусом.

Читайте нас в Telegram

tabris.ru