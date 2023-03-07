«Ракета Big Love»: актуальная премьера

Накануне 8 Марта Петродворцовый часовой завод объявил о выпуске женской модели «Ракета Big Love». Выбор названия предопределен обликом новинки: стальной корпус часов имеет диаметр 40 мм, что для дамских часов действительно big, а заглавные буквы «L», «O», «V» и «E» размещены на белом циферблате в положениях «9», «12», «3» и «6 часов» соответственно.

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В комплекте с часами идут сразу четыре кожаных ремешка: белый, красно-оранжевый, розовый и синий, которые благодаря конструкции быстросъемной шпильки можно заменить без использования специального инструмента. В этом смысле новинка находится в русле современного мирового тренда, предполагающего широкую вариативность образа дамских часов. От себя также отметим ощутимо выросшее качество пошива ремешков, связанное со сменой заводского поставщика.

«Ракета Big Love» оснащены автоматическим мануфактурным механизмом, доступным для обзора сквозь прозрачное окно задней крышки. Главной визуально притягательной деталью выступает красный ротор автоподзавода, декорированный фирменной лазерной гравировкой «Невские волны».

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В нынешнем году завод планирует выпустить 200 экземпляров новинки, каждый из которых оценен в 95 тыс. руб.