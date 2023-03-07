Две трети женщин в петербургском бизнесе испытывают чувство вины из-за амбиций

Более половины женщин в бизнесе Петербурга испытывают чувство вины из-за своих амбиций на работе. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные опроса A2:Research.

По данным аналитиков, на 33% женщин-лидеров города стремление к профессиональной реализации негативно отразилось на отношениях с мужем и детьми. Амбиции привели к проблемам в личной жизни у 82% опрошенных, а каждая десятая по этой причине испытывает трудности при поиске романтического партнера.

О неравенстве в зарплатах с мужчинами-руководителями заявили 40% опрошенных, они отметили, что выплаты у них ниже, чем у мужчин на аналогичных позициях. Респонденты также добавили, что окружающие сомневаются в их экспертности и в самостоятельности в достижении успехов — 30%. Для отстаивания своих идей и позиций опрошенным приходится прилагать больше усилий — 15%.

«Нет сомнений в том, что женщины бизнес-лидеры не менее эффективны, чем мужчины. Среди сильных сторон таких женщин, которые отмечают респонденты из Петербурга — развитая интуиция и эмпатия (35%), повышенное чувство ответственности (20%), внимательность к деталям (10%)»,— отмечает Олеся Сивач, CEO бизнес-клуба «Атланты».

35% женщин отмечают, что им сложнее просить повышения зарплаты или должности, у 28% возникают проблемы при поиске бизнес-партнера и у 16% при общении с инвесторами. Чаще всего с трудностями в бизнес-среде сталкивались женщины из финансовых и юридических услуг (27%), ритейла (26%), производства (19%) и телекома (7%). Четверть женщин для преодоления трудностей выбирают занятия спортом, 23% посещают психолога или коуча, каждая десятая — старается оставаться оптимистичной.

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