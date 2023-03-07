В Краснодаре сообщник телефонных мошенников приговорен к трем годам колонии

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор безработному Даниилу Тимкину, который признан виновным в крупном мошенничестве и приговорен к трем годам колонии строгого режима, приговор опубликован в картотеке суда. Суд признал, что мужчина был соучастником телефонного мошенничества, в ходе которого пожилой женщине сообщили о якобы совершенном ее внучкой ДТП и обманом забрали у нее 400 тыс. руб.

Как следует из приговора, в 2022 году в одном из мессенджеров на Даниила Тимкина вышли незнакомые люди и предложили ему заработок. В тот момент господин Тимкин только что освободился из колонии, где он отбывал длительный срок за распространение наркотиков. Из переписки мужчина понял, что ему отводится роль курьера в схеме хищения средств граждан, которым сообщают о якобы попавших в ДТП родственниках, а затем вымогают деньги. По указанию организаторов схемы он направился на встречу с пожилой женщиной, она передала Даниилу Тимкину 400 тыс. руб., из которых 40 тыс. он оставил себе в качестве вознаграждения, а остальные перевел на банковский счет, указанный его сообщниками. В ходе следствия потерпевшая объяснила, что в августе 2022 года ей позвонила девушка, голос которой был очень похож на голос ее внучки. Звонившая сообщила, что она якобы совершила ДПТ, в котором пострадали люди, но за 400 тыс. руб. они готовы не предъявлять претензий. По указанию злоумышленников пожилая женщина сняла средства в банкомате и передала Даниилу Тимкину.

Установить остальных участников преступления следствие пока не смогло. Подсудимый Тимкин признал себя виновным, раскаялся, но при этом от дачи показаний отказался.

Анна Перова, Краснодар