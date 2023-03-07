На саратовском предприятии работникам пять месяцев не платили зарплату

В Саратове после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по зарплате перед работниками ООО «ГПСИ». Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Установлено, что пятерым работникам организации не выплачена зарплата за пять месяцев - с августа по декабрь прошлого года. Долг превысил один млн руб.

Генеральному директору внесли представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Сейчас долг погашен.

Марина Ковалева