Женская доля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Международный женский день — это не обязательно про тюльпаны и номинальные подарки. В первую очередь это про праздник и приятно проведенное время. Чтобы лучше подготовиться к 8 Марта, мы собрали несколько женских образов для разных случаев.

Вечерний

Дресс-код, который предполагает наиболее формальную программу — поход в хороший ресторан, театр, оперу и все в таком духе. Для такого вечера стоит выбрать вечернее платье, туфли на каблуке и миниатюрную сумочку или клатч. Сверху можно надеть шубу, но для весны это как будто слишком, поэтому лучше сделать выбор в пользу длинного пальто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

1. Сумка Aj Alotti, 37 490 р., Leform 2. Платье Solace London, 52 450 р., ЦУМ 3. Пальто Elean 4. Туфли Gianvito Rossi, 64 150 р., ЦУМ

Casual

Более расслабленный формат вечера, который все же предполагает некоторые детали. Если платье вам не подходит, всегда можно сделать выбор в пользу брючного костюма или беспроигрышного сочетания брюк и трикотажа (для сарафана, к сожалению, на улице еще слишком прохладно). В плане обуви можно отказаться от чего-то строгого в пользу минималистичных кед или кроссовок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

1. Лонгслив-боди 12Storeez, 5 980 р. 2. Брюки Maison Margiela, 66 800 р., КМ20 3. Плащ Chloe, 730 500 р., ЦУМ 4. Кардиган из кашемира VasilivaV Casmere, 28 500 р. 5. Кроссовки Premiata, 26 990 р., Leform

Неформальный

Самый свободный из трех дресс-кодов. Он предполагает спокойную и не требующую стрессовой подготовки программу: вечер дома, совместная поездка за город, поход в любимое заведение, где официанты и бармены уже знают вас как «своих». В составлении такого образа нужно опираться на несколько факторов: собственный комфорт и уровень расслабленности мероприятия. На даче можно одеться в удобные треники и худи, в любимое заведение можно отправиться в любимых джинсах и толстовке. И главное — во всех случаях можно выбрать комфортную обувь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

1. Двустороннее пальто Lemaire, 198 600 р., КМ20 2. Толстовка LIME, 3 999 р. 3. Кроссовки Autry, 18 900 р., Code7 4. Джинсы R13, 47 990 р., Leform

Илья Петрук