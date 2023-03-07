Уголовное дело из-за попытки переломить собаке позвоночник возбудили в Удмуртии после вмешательства прокуратуры

В Удмуртии прокуратура выявила факт незаконного отказа в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в январе местный житель обратился в полицию с заявлением о человеке, который пытался переломить позвоночник собаке, а также причинить ей смерть с использованием топора и бензопилы.

По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказали. Прокуратура же признала данное решение незаконным и необоснованным, а материал направлен на дополнительную проверку.

По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 245 УК РФ (покушение на жестокое обращение с животными). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.