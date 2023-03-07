Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уголовное дело из-за попытки переломить собаке позвоночник возбудили в Удмуртии после вмешательства прокуратуры

В Удмуртии прокуратура выявила факт незаконного отказа в возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в январе местный житель обратился в полицию с заявлением о человеке, который пытался переломить позвоночник собаке, а также причинить ей смерть с использованием топора и бензопилы.

По результатам проверки в возбуждении уголовного дела отказали. Прокуратура же признала данное решение незаконным и необоснованным, а материал направлен на дополнительную проверку.

По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 245 УК РФ (покушение на жестокое обращение с животными). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...