Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Волгоградской области рассказал о новых мерах поддержки для участников СВО

Сегодня в преддверии Международного женского дня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с женами военнослужащих, отправившихся на Украину для участия в спецоперации. Глава региона анонсировал новые меры поддержки для участников СВО.

Среди заявленных новых мер поддержки для участников СВО: бесплатное обеспечение получивших травмы, ранения и контузии протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами, а получивших инвалидность — техсредствами для реабилитации; ежемесячное пособие для ставших инвалидами; обеспечение всем участникам боевых действий получения бесплатного курса комплексной социальной реабилитации.

Также губернатор предложил освободить участников спецоперации от транспортного налога на автомобили мощностью до 150-ти лошадиных сил, а тех, кто лишился ног — обеспечить транспортом с ручным управлением.

Указанные меры рассмотрят на следующем заседании Волгоградской областной думы.

Дарья Васенина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...