Губернатор Волгоградской области рассказал о новых мерах поддержки для участников СВО

Сегодня в преддверии Международного женского дня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с женами военнослужащих, отправившихся на Украину для участия в спецоперации. Глава региона анонсировал новые меры поддержки для участников СВО.

Среди заявленных новых мер поддержки для участников СВО: бесплатное обеспечение получивших травмы, ранения и контузии протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами, а получивших инвалидность — техсредствами для реабилитации; ежемесячное пособие для ставших инвалидами; обеспечение всем участникам боевых действий получения бесплатного курса комплексной социальной реабилитации.

Также губернатор предложил освободить участников спецоперации от транспортного налога на автомобили мощностью до 150-ти лошадиных сил, а тех, кто лишился ног — обеспечить транспортом с ручным управлением.

Указанные меры рассмотрят на следующем заседании Волгоградской областной думы.

Дарья Васенина