Пожарные в Ижевске спасли застрявшего в сугробе 10-летнего мальчика

В столице Удмуртии пожарные помогли выбраться 10-летнему ребенку, застрявшему в выкопанной другими детьми норе в сугробе. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, сообщение о застрявшем мальчике поступило вечером около 18:33. Инцидент произошел на улице Петрова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели обнаружили, что из сугроба торчали только ноги ребенка. Спасенного мальчика, успевшего получить переохлаждение, передали врачам скорой помощи. Опасный лаз сломали.

Позднее выяснилось, что мальчик шел домой и увидел в большом сугробе нору, которую по всей вероятности вырыли другие дети. Ребенку стало интересно, насколько глубокое отверстие, однако после проверки выбраться он уже не смог. Плач мальчика услышали прохожие, которые и вызвали специалистов.

По словам мальчика, там он пробыл очень долго.