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На Ставрополье введен частичный запрет на охоту из-за массовой гибели птиц и зверей

В весенний период текущего года на территории охотничьих угодий Ставропольского края введен запрет на любительскую и спортивную охоту на водоплавающих и лесных птиц. Об этом со ссылкой на постановление губернатора региона сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

Согласно документу, с 1 марта по 16 июня текущего года запрещена охота на селезней уток, а также гусей и вальдшнепа.

«Данное решение принято на заседании Совета по охоте в январе текущего года в целях рационального использования охотничьих ресурсов, увеличения их численности и сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц с учетом текущей ситуации с массовой гибелью животных», — сообщает пресс-служба Минприроды Ставрополья.

Нарушившим запрет грозит штраф до 4 тыс. руб. и лишение охотничьего ружья.

Напомним, в Ставропольском крае в этом году выявлены случаи массовой гибели птиц, в том числе, краснокнижных серых журавлей. Причиной падежа стало отравление агрохимикатами.

Анастасия Назарова

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