Драма «Нюрнберг» за первый уикенд собрала на Кубани свыше 5 млн рублей

В Краснодарском крае кассовые сборы фильма «Нюрнберг» за первый уикенд в прокате составили 5 млн руб., следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Двухчасовая историческая драма режиссера Николая Лебедева вышла в широкий прокат 2 марта. За уикенд в регионе прошло 758 сеансов, которые посетили 13,6 тыс. зрителей.

«Нюрнберг» — отечественный блокбастер о главном судебном процессе XX века. Сценарий написан на основе реальных событий и книги Александра Звягинцева «На веки вечные». Действие разворачивается спустя полгода после капитуляции Германии, когда начинается суд над нацистскими преступниками. Фашистское подполье пытается помешать проведению Нюрнбергского процесса. В центре сюжета — судьба участника штурма Берлина разведчика-переводчика Игоря Волгина, который пытается разыскать в Нюрнберге брата.

В топ-3 кинопроката входят также отечественные картины «Беспринципные в деревне» (4,8 млн руб. за уикенд) и «Праведник» (2,4 млн руб.).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что кассовые сборы кинопроката в Краснодарском крае в январе 2023 года составили 379,5 млн руб. Лидером кинопроката стал фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко, который за месяц собрал на Кубани 282,8 млн руб. Следом шел боевик Гая Ричи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» с Джейсоном Стэйтемом, Хью Грантом и Обри Плазой. Боевик собрал 25,7 млн руб. Замыкал тройку лидеров российский приключенческий анимационный фильм «Иван Царевич и Серый Волк 5» (21 млн руб.) Среди аутсайдеров кинопроката: мультфильм «Щелкунчик и волшебная флейта» (967 тыс. руб.), фильм «Клипмейкеры» (951 тыс. руб.) и триллер «Заговор дьявола» (861 тыс. руб.).

Наталья Решетняк

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