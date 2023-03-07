По итогам 2022 года выручка Lego выросла на 17%

Крупнейший в мире производитель игрушек Lego опубликовал результаты деятельности за 2022 год, в котором датская компания отметила свое 90-летие. Выручка Lego за отчетный период выросла на 17% и составила 64 млрд датских крон ($9,2 млрд), чистая прибыль выросла на 4%, до $2 млрд, операционная прибыль — на 5%, до $2,6 млрд.

По своим показателям компании удается опережать своих американских конкурентов Mattel и Hasbro. По итогам 2022 года выручка и прибыль Mattel составили $5,4 млрд и $400 млн соответственно, у Hasbro — $5,9 млрд и $200 млн соответственно.

Как отмечает генеральный директор Lego Нильс Кристиансен, за ростом прибыли и выручки стоит высокий спрос на продукцию. «Причина не в повышении цен на продукцию, а в том, что люди покупают большие наборы и более сложные наборы. Так что это, скорее, сочетание объема и стоимости»,— отметил он в интервью CNBC. В 2022 году около 48% наименований продукции Lego приходилось на новую продукцию. Одними их самых популярных у покупателей наборов стали тематические «Город», «Звездные войны» и «Гарри Поттер».

В 2022 году Lego открыл 155 новых магазинов в разных странах мира, и примерно половину из них — в Китае. На данный момент общее число магазинов компании в мире составляет 904, и в текущем году она планирует открыть еще 145. При этом, по словам господина Кристиансена, посещаемость магазинов Lego сейчас уже начала превышать уровень допандемийного 2019 года.

Кроме того, компания намерена нарастить инвестиции в цифровые игры и интернет-торговлю. «Мы много чего делаем в цифровой сфере,— заметил господин Кристиансен в интервью Financial Times.— Именно там мы увеличиваем инвестиции. Мы хорошо знаем, как погрузить клиента во вселенную Lego в магазинах. Мы прилагаем усилия и к тому, чтобы создать то же чувство погружения во вселенную бренда Lego и в цифре». В ближайшее время, как сообщается, компания намерена рассказать о деталях своего партнерства по созданию метавселенной с Epic Games. О долгосрочном сотрудничестве компании стало известно еще в апреле прошлого года.

Алена Миклашевская