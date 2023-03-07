Начальник наградного отдела администрации губернатора возглавила агентство по делам архивов

Агентство по делам архивов Пермского края обрело полноценного руководителя. Как сообщает Ura.ru, учреждение возглавила Наталья Новикова, ранее работавшая начальником отдела наградной и геральдической политики администрации губернатора.

Должность руководителя агентства стала вакантной в мае 2022 года, после ухода с этой должности Веры Никольской.

В ведении агентства находятся ГКБУ «Государственный архив Пермского края», ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» и ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории».