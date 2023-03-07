Генералу СКР Михаилу Музраеву продлили арест на месяц

Южный окружной военный суд продлил срок содержания под стражей бывшего руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по Волгоградской области генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева и предпринимателя Владимира Зубкова. Они останутся под стражей до 13 апреля. Их обвиняют в покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Как уточняет «РИА Новости», в ходе судебного заседания адвокаты подсудимых настаивали на полном оправдании Михаила Мурзаева и Владимира Зубкова. 28 февраля гособвинение запросило Михаилу Мурзаеву 20 лет колонии, а Владимиру Зубкову — 15 лет.

Михаилу Музраеву и Владимиру Зубкову инкриминируется совершение теракта (ст. 205 УК РФ), а отдельно генералу — злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и незаконный оборот боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

Следствие утверждает, что осенью 2016 года Михаил Музраев передал через Владимира Зубкова указание организовать подрыв или поджог губернаторского дома. Тот поручил исполнение задания своим охранникам. 16 ноября исполнители подожгли стену деревянного дома, но огонь не смог разгореться, потому что бревна были обработаны защитными средствами.

Михаила Музраева задержали в июне 2019 года. Свою вину он не признает. Генерал утверждает, что уголовное дело против него основано на ложных показаниях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генералу СКР предложили как террористу».

Милена Костерева