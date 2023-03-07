Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Удмуртии предстанет пред судом за истязание сожительницы и хранение взрывчатых веществ

В Удмуртии перед судом предстанет 52-летний житель Кизнерского района, которого обвиняют в совершении пяти преступлений. В их числе истязание, угроза убийством, причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, а также приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 117 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, нетрезвый мужчина дома периодически наносил своей сожительнице побои с применением табурета. Кроме того, он вы высказывал ей угрозы убийством, а также наносил побои ножом. Также обвиняемый хранил по месту жительства три металлические банки с порохом общей массой 471 г.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...