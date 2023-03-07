Житель Удмуртии предстанет пред судом за истязание сожительницы и хранение взрывчатых веществ

В Удмуртии перед судом предстанет 52-летний житель Кизнерского района, которого обвиняют в совершении пяти преступлений. В их числе истязание, угроза убийством, причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, а также приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 117 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, нетрезвый мужчина дома периодически наносил своей сожительнице побои с применением табурета. Кроме того, он вы высказывал ей угрозы убийством, а также наносил побои ножом. Также обвиняемый хранил по месту жительства три металлические банки с порохом общей массой 471 г.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.