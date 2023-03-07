На Кубани возбудили дело об убийстве бабушки внучкой по неосторожности

В Каневском районе возбудили уголовное дело по факту убийства бабушки внучкой, совершенного по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 72-летняя женщина скончалась вследствие попадания крови в органы дыхания. Кровотечение было вызвано переломом носа. В ведомстве отметили, что перелом «предварительно, не состоит в причинной связи со смертью». Установлено, что травмы погибшей нанесла ее 42-летняя внучка.

Следователи провели осмотр места происшествия. Были назначены необходимые судебные экспертизы. В ближайшее время в отношении подозреваемой будет избрана мера пресечения на период расследования.

Как ранее сообщили в соцсетях, за пожилой женщиной присматривала внучка, которая напала на нее в результате бытовой ссоры.

Анастасия Донскова

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