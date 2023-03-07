Жительница Ярославской области захватила 20 соток леса

Ярославский районный суд удовлетворил иск о демонтаже незаконно установленного забора в лесу, сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре. Забор огораживал участок около 2000 кв. м на территории ГКУ ЯО «Ярославское лесничество».

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в департаменте лесного хозяйства Ярославской области, захвачен был участок в районе села Туношна Ярославского района. Нарушение выявил департамент имущественных и земельных отношений региона. Департамент лесного хозяйства обратился в природоохранную прокуратуру, которая и подала иск в суд. Как следует из карточки дела, иск был подан к женщине.

«Постановлением от 9 ноября 2022 года на нарушителя наложен штраф в размере 10 тысяч рублей. Штраф оплачен в январе 2023 года»,— уточнили в департаменте лесного хозяйства Ярославской области.

Антон Голицын