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Коммерсантъ FM
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В Свердловской области оштрафовали экс-председателя думы за фейки об обстреле роддома в Мариуполе

Бывшего председателя думы Асбестовского городского округа (Свердловская область) Андрея Самарина дважды оштрафовали на 30 тыс. руб. за злоупотребление свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Решение вынес городской суд Асбеста в понедельник, 6 марта.

Источник «Ъ» в силовых структурах региона рассказал, что поводом для возбуждения дел стали видео с обстрелом роддома в Мариуполе в марте 2022 года. «Самарин тогда утверждал, что на кадрах российские военные, хотя впоследствии удалось доказать, что это фейк»,— отметил источник.

Андрей Самарин в разговоре с «Ъ» заявил, что обжаловать штраф не будет. «Перспектив выиграть суд не вижу. На своем опыте убедился, что апелляции по подобным делам остаются без удовлетворения»,— отметил он.

В июне прошлого года экс-председателя думы оштрафовали на 30 тыс. руб. за критику специальной военной операции на Украине. «Еще прошлым летом, когда возбудили дело о дискредитации, я удалил всю спорную информацию из своих соцсетей, в том числе видео о Мариуполе. О новых протоколах я узнал всего несколько недель назад, когда меня вызвали в полицию, и оказалось, что силовики проводили следственные мероприятия еще в июле—августе»,— добавил Андрей Самарин.

О том, чем «фейки» отличаются от «дискредитации»,— в материале «Ъ» «Вот за аргументы, а вот за факты».

Илья Смирнов, Екатеринбург

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