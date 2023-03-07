Башкирия вошла в десятку лидеров по цифровой трансформации регионов России

Башкирия заняла шестое место в рейтинге цифровой трансформации регионов России и второе среди субъектов Приволжского федерального округа, сообщил на оперативном совещании в правительстве республики глава региона Радий Хабиров. Республика набрала 24,9 из 31 баллов и оказалась наравне с Липецкой областью. На первом месте — Ханты-Мансийский автономный округ (27,8), на втором — Белгородская область (27,2), на третьем — Татарстан (27,7).

«Всего лишь за один год республика поднялась на 33 позиции. Это очень хороший результат, достойная работа», — отметил господин Хабиров.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова, динамика у республики самая высокая по России. «Мы четко понимаем, что делать. Наша задача в тройку лидеров войти», — отметил он.

Карина Мамаева

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