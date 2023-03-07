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Компания «Интерлизинг» проведет сбор заявок на облигации объемом 3,5 млрд рублей

10 марта компания «Интерлизинг» планирует провести размещение заявок на 3-летние облигации серии 001Р-05 объемом 3,5 млрд рублей. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 12% годовых.

По выпуску предусмотрена амортизация 16,5% в даты выплат 7-11 купонов и еще 17,5% номинала будет погашено в дату окончания 12-го купонного периода. Купоны являются квартальными. Дюрация составит 2,2 года.

«Мы считаем облигации перспективным источником финансирования лизинговой компании. Подобный выпуск облигаций у нас был осенью 2022 года. Сейчас мы выходим в том числе и на розничный рынок. Привлеченные средства мы направим на финансирование нашей основной деятельности — приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования для последующей передачи в лизинг», прокомментировал финансовый директор компании Евгений Кочуров.

Организатором выпуска выступит ПАО «Банк Уралсиб». Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 миллиардов рублей.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 7,5 млрд рублей.

На данный момент компания «Интерлизинг» имеет кредитный рейтинг ruA-, по данным рейтингового агентства Эксперт РА, со стабильным прогнозом.

Компания «Интерлизинг» — одна из ведущих лизинговых компаний на лизинговом рынке России. Компания основана в 1999 году. Организация представлена в 44 городах России. Головной офис компании находится в г. Санкт-Петербурге. В «Интерлизинге» работает более 600 профессиональных сотрудников. Клиентская база составляет 11977 представителей бизнеса, лизинговый портфель более 52 млрд рублей. «Интерлизинг» занимает 13 место по объемам нового бизнеса в рейтинге лизинговых компаний по данным рейтингового агентства «Эксперт РА».

ООО «Интерлизинг»

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