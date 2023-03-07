Логистические центры в Пермском крае могут освободить от налога на имущество

Губернатор Дмитрий Махонин внес в Законодательное собрание Пермского края законопроект об освобождении логистических центров от налога на имущество. Как сообщают в пресс-службе заксобрания, освобождать от уплаты налога на имущество предлагается крупные логистические центры площадью более 15 тыс. кв. м в течение пяти лет с момента ввода в эксплуатацию.

Кроме того, предлагается предусмотреть условие, при котором недвижимость должна быть введена в эксплуатацию не позднее пяти лет с момента присвоения проекту статуса приоритетного инвестиционного. Это условие необходимо для введения объектов в эксплуатацию в срок. Действие налоговой льготы предлагается распространить на инвесторов, уже построивших логистический центр, а также на тех, кто еще планирует такой проект.

Законопроект планируется рассмотреть на мартовском заседании краевого парламента в двух чтениях.

Отметим, что в последние месяцы в Прикамье были анонсированы планы по строительству сразу нескольких логистических центров. Оренбургский девелопер «ПФО Групп» собирается возвести возле Култаево логистический комплекс площадью более 54 тыс. кв. м, объект построят для сетей «Пятерочка» и «Чижик». Два складских комплекса общей площадью 39 тыс. кв. м построят в деревне Паздерино компании «Ива-Логистик» и «Ива-Строй». Общества связаны с совладельцем завода «Камтэкс-Химпром» Игорем Ивановым и депутатом оренбургского городского совета, директором инвесткомпании «Оренбургстрой» Андреем Хавиловым. Пермский многопрофильный холдинг «Дельта Инвест» также анонсировал возведение логистического центра на выезде из Краснокамска (40 тыс. кв. м). Всем перечисленным проектам краевые власти недавно присвоили статусы приоритетных инвестпроектов.