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Саратовстат описал типичную жительницу региона

Федеральная служба государственной статистики Саратовской области описала портрет типичной жительницы региона. При его составлении специалисты ориентировались на данные Всероссийской переписи населения 2021 года.

Средний возраст жительницы Саратовской области – 44,9 лет. 52% представительниц слабого пола в регионе замужем – следовательно и типичная жительница будет состоять в браке. У неё двое детей – такие данные предоставили 38% респонденток. Первого ребёнка в Саратовской области девушки рождают, как правило (54%), в возрасте от 20 до 25-ти лет.

Типичная жительница Саратовской области получила среднее профессиональное образование (38%) и работает в сфере: торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов, гостиничного бизнеса и общепита (24%), а также образования (17%) или здравоохранения (14,5%).

Здорового образа жизни придерживаются 72% саратовских женщин, но от проблем со зрением 65% жительниц региона это не спасает – они носят очки или контактные линзы.

Дарья Васенина

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