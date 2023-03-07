«Война и мир» сквозь мираж

Государственный академический Театр Евгения Вахтангова во второй раз приехал в Екатеринбург со спектаклем «Война и мир» в постановке Римаса Туминаса. Главные роли исполняют народные артисты Сергей Маковецкий, Ольга Лерман, Евгений Князев, Людмила Максакова, Денис Самойлов и другие. Театр покажет еще два спектакля на сцене Театра юного зрителя — 7 и 8 марта. Впечатлениями от первых показов делится корреспондент «Ъ-Урал» Анастасия Таначева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Война и мир" по роману писателя Льва Толстого в постановке художественного руководителя, режиссера Римаса Туминаса

Фото: Юлия Губина / Театр имени Евгения Вахтангова Спектакль "Война и мир" по роману писателя Льва Толстого в постановке художественного руководителя, режиссера Римаса Туминаса

Фото: Юлия Губина / Театр имени Евгения Вахтангова

Постановка режиссера Римаса Туминаса спектакля «Война и мир» собрала полный зал людей разных поколений. Такими же разными по возрасту являются и герои романа-эпопеи Льва Толстого, и актеры. Продолжительность спектакля — почти пять часов. Композиционно он делится на три части: первые две — «мир», третья — «война», которая поначалу возникает как мираж, а потом проступает отчетливее.

Действие начинается с разговора в салоне Анны Шерер — в «прядильной мастерской». Она действительно выглядит как «мастерская»: нить разговора переходит от одного действующего лица к другому, ни у кого особенно не останавливаясь, но сплетаясь наигранностью светского общения. Здесь же появляется граф Пьер Безухов, чью роль исполняет Денис Самойлов. Образ актера воплощает ту «округлость форм», которая была дорога Толстому.

В стороне стоит Андрей Болконский (роль исполняет Юрий Поляк), гордый и самолюбивый. Намечается и режиссерская задумка: ироническими чертами наделены и Болконский, и Безухов, что показывает несерьезность их высказываний, как бы уже намекая зрителю, что герои откажутся от своих убеждений в процессе познания себя и жизни. Важной режиссерской деталью здесь становятся и труды, рукописи Болконского-отца, которые самозабвенно сжигает Болконский-младший.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Война и мир" по роману писателя Льва Толстого в постановке художественного руководителя, режиссера Римаса Туминаса

Фото: Юлия Губина / Театр имени Евгения Вахтангова Спектакль "Война и мир" по роману писателя Льва Толстого в постановке художественного руководителя, режиссера Римаса Туминаса

Фото: Юлия Губина / Театр имени Евгения Вахтангова

К «живым» персонажам относится и семейство Ростовых. Граф Николай Ростов (роль исполняет Сергей Маковецкий) такой же живой, как и его дети: Наташа, Николай, племянница Соня. И именины, и ночные беседы Наташи (роль исполняет Ольга Лерман) с матерью, и сцена с куклой в саду, фееричная сцена первого бала Наташи — все это представляется таким живым, непосредственными добрым, что не верить тому, что происходит на сцене, не получается.

Наташа, Николай и Соня — олицетворение самой «жизни», с ее клятвами, страданиями и радостями, которыми полна человеческая жизнь. Актеры вбегают на сцену, и скучный разговор их матери с гостьей прерывается криками, игрой и безудержным весельем. Свою роль играют освещение и костюмы героев: когда они в светлой одежде влетают в комнату, она словно озаряется их молодостью. Освежает композицию еще одна деталь — легкий темно-зеленый палантин, с которым, как с парусом, заигрывают Наташа и Соня.

На их фоне Вера (роль исполняет Ася Домская), старшая дочь Ростовых, кажется бесприютной, лишней в этом семействе. Но если в романе Толстого она бесчувственна и холодна, то в постановке зритель замечает ее одиночество, которое становится личной драмой еще и потому, что Вера не наделена тем, чем так щедро наделена Наташа. Режиссер «докручивает» эту линию, и в одной из сцен Вера заносит табурет над Наташей, разглядывающей себя в зеркало.

Несмотря на то, что игра актеров, исполняющих роли Наташи, Николая и Сони, передает «саму жизнь», местами она кажется неправдоподобной. Присутствуют сцены, где их восклицания излишне, и, кажется, что можно передать эмоции без таких бурных реакций. Хотя, может, в бунтарстве, громкости и веселости и проявляется свежесть юношества, его безудержная сила?

Что до семейства Болконских, то они тоже выведены довольно тщательно. Роль старого князя Болконского исполняет Евгений Князев. Он обрисован режиссером шаловливым и комичным, однако сохраняющим весь драматизм своей натуры. Его строгость к дочери Марье кажется излишней, порой — смешной, но никогда не представляется чем-то жестоким. Актер играет так, что, кажется, даже из-под этой строгости проглядывает нежная любовь отца к дочери, для которой он желает лучшей судьбы. И все это так понятно, так по-человечески, что не остается сомнений в том, что, если бы такой человек существовал, он был бы именно таким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Война и мир" по роману писателя Льва Толстого в постановке художественного руководителя, режиссера Римаса Туминаса

Фото: Александр Торгушников / Театр имени Евгения Вахтангова Спектакль "Война и мир" по роману писателя Льва Толстого в постановке художественного руководителя, режиссера Римаса Туминаса

Фото: Александр Торгушников / Театр имени Евгения Вахтангова

Режиссер опускает некоторых второстепенных героев (например, внесценическими персонажами становятся Долохов, Кутузов, Наполеон) и сцены (например, отсутствуют сцены с небом Аустерлица, с дубом, свадьбы Наташи с Пьером), но постановка не менее цельная от этого. Благодаря «Херувимской песни» Петра Чайковского, музыке Луиджи Керубини, а также молитве «Ты моя Мати, Царице Небесная» она приобретает дополнительный смысл, оттенки, которые не показать игрой актеров. Примечательно, что на сцене отсутствуют декорации. Есть лишь одна стена — серая, с колонами, которая то отдаляется от героев, то вновь приближается к ним.

Единственная военная сцена разыгрывается в финале — Бородинское сражение. Она также необычно обыграна режиссером, как и сам финал спектакля: «Когда наша жизнь сходит с курса, кажется, что все пропало. Это не так. Это всего лишь начало чего-то нового, лучшего. Если есть жизнь, есть и счастье. Надо просто жить, надо любить, надо верить...», — говорит Пьер. Кажется, это и является смысловым центром постановки.

Режиссер тактично вносит изменения в детали романа, развивая сюжет и логику еще интереснее для зрителя, показывая многообразие авторского замысла. «Для правильного прочтения Толстого, следует понимать слово «мир», как вселенную, как человечество. Богатство толкования этого слова бесконечно, и у нас оно в каждой сцене имеет свою интонацию, свой смысл», — говорится в описании спектакля «Война и мир».

Литовский театральный режиссер Римас Туминас в 2007–2022 годах являлся художественным руководителем Театра имени Евгения Вахтангова. На его сцене поставил «Евгения Онегина» Александра Пушкина, «Царя Эдипа» Софокла, «Войну и мир» Льва Толстого и другие спектакли. 6 мая 2022 года, после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Римас Туминас был уволен из Театра Вахтангова. Причиной послужил смонтированный, по словам режиссера, разговор с пранкерами.

Анастасия Таначева