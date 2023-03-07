Пожароопасный сезон в Татарстане в этом году начнется 15 апреля

В Татарстане в этом году пожароопасный сезон стартует 15 апреля. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Согласно документу, на подверженных лесным пожарам территориях в период пожароопасного сезона будут круглосуточно дежурить члены добровольных пожарных формирований. Руководители райисполкомов должны будут провести профилактические мероприятия. К примеру, им нужно создать минерализованные защитные полосы вокруг населенных пунктов шириной не менее десяти метров, очистить территории от сухой травы и валежника на полосе шириной не менее десяти метров от леса, следует из документа.

Кроме того, главам муниципалитетов дали поручение оборудовать места для сжигания мусора, травы, листвы и других отходов, обеспечить населенные пункты связью и средствами звукового оповещения о пожаре.

"Ъ-Казань"