В Башкирии на владельцев большегрузов наложено свыше 460 штрафных санкций

В Башкирии с начало года центром автоматизированной фиксации административных нарушений в области дорожного движения регионального ГИБДД вынесено 468 постановлений о нарушениях правил дорожного движения большегрузами. На владельцев грузовиков наложены штрафы в размере 135 млн руб. На сегодняшний день оплачено 114 постановлений, в бюджет Башкирии поступило 16,2 млн руб., сообщил на оперативном совещании в правительстве республики заместитель начальника межрегионального территориального управления федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ПФО Сергей Мережко.

По его словам, сегодня в Башкирии на дорогах республиканского и муниципального значения установлено 13 автоматических постов весогабаритного контроля. Рассматриваются дела об административных правонарушениях в центре организации дорожного движения и управлении Ространснадзора по Башкирии.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что количества постов весового контроля недостаточно и в будущем планируется установить еще три в районе Зауралья. «Пусть те крупные транспортные организации, водители, которые регулярно ездят — они должны понимать, что Техас здесь кончается. Понятно, они начинают объезжать, еще что-то делать, но эту историю, разбивание наших дорог, мы должны завершать», — сказал Радий Хабиров.

Карина Мамаева

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте