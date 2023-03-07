Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о ювелирной выставке в Таиланде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: thaigemjewelry.or.th Фото: thaigemjewelry.or.th

В самом конце февраля в Бангкоке прошла ювелирная выставка Thailand Gems and Jewellery Fair. Это ежегодное мероприятие, задачу которого устроители описывают так: «Ярмарка призвана поощрять покупателя приобретать драгоценные камни непосредственно в Бангкоке. Таиланд является мировой столицей драгоценных камней, а также универсальным местом для их огранки и производства ювелирных украшений».

По этому принципу выставка и поделена — камни, украшения, все для их производства и продажи. В последней части, например, есть и компании, занимающиеся 3D-печатью, и производители ювелирных эмалей (мне особенно понравились яркие неоновые цвета), и изготовители оборудования для маркировки ювелирных украшений. Раздел очень компактный, но для специалистов полезный.

Самым неинтересным оказался раздел ювелирных украшений. Тут все в основном очень пресное и однообразное. А вот о самой большой части выставки — разделе драгоценных камней — такого не скажешь. Тут как раз много интересного: и уральские изумруды редкой красоты и исключительных характеристик от Tsarina Jewels, и очень приятный выбор турмалинов параиба от базирующихся в Бангкоке и Гонконге Blue Gems Supplier... Перечислять можно долго.

На выставке очень наглядно видно, что многие камни ощутимо дорожают. Знала бы прикуп, покупала бы раньше турмалины параиба, красные шпинели, рубины и другие выросшие в цене минералы. А еще бангкокская выставка отличается большим количеством крайне забавных названий компаний, такими как Sparkling Stones, Gems Creations и моим самым любимым — Carats & Grams, «Караты и граммы», ну прекрасно же.