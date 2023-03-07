«Король Рама V привез в подарок 200 чистокровных голубоглазых котэ»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, как складывались отношения России и Сиама во времена правления Николая II и Рамы V.

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В Королевство Таиланд отправляемся сегодня. Многие были, конечно, в этом прекрасном месте, но мало кто знает, что сиамские кошки, например, не просто попали в Европу из Сиама, а через Россию. Король Рама V приезжал к Николаю II и привез в подарок 200 чистокровных голубоглазых котэ. А дальше дарил уже Николай венценосным европейским родственникам. Однако обо всем по порядку…

Еще будучи цесаревичем, в рамках своего восточного путешествия Николай Александрович на крейсере «Азов» посетил Таиланд, называвшийся тогда Сиамом. Вот что записал князь Ухтомский, бывший в свите: «Полдень близко. Воздух кажется раскаленным. Наследник Цесаревич в парадной лейб-гусарской форме выходит из фантастической "пироги" с 46-ю театрально наряженными гребцами…». Так король встречал будущего российского царя. Ну и, конечно, подарки — сабли в золотых ножнах. Как ни крути, Восток, но не обычный, а какой-то домашний, ласковый. Тот же Ухтомский потом отмечал, как чуть ли не до слез не хотелось уезжать оттуда…

Позже, когда Николай уже стал императором, Рама V прибыл с визитом в Россию. Это было в те времена, когда Европа активно колонизировала Юго-Восточную Азию. Сиам чуть было не стал французской колонией. Но российское правительство настолько грамотно и внятно продемонстрировало свою дружескую заинтересованность в судьбе Сиама, что Парижу пришлось отказаться от своих намерений. И райское тропическое государство осталось независимым.

По легенде в ответ на подарок из 200 сиамских котэ Николай отправил в Бангкок сотню русских драгун, чтобы охраняли королевский дворец. Подходила к сиамским берегам и легендарная «Аврора». В Санкт-Петербурге возвели буддийский храм, статую для которого прислал все тот же Рама V. Уникальную статуэтку Будды сделал и Фаберже. К сожалению, совсем недавно она разбилась. Историю же о том, как сын короля влюбился в простую русскую девушку и как она стала принцессой Сиама, расскажу как-нибудь в следующий раз…