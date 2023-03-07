«В номинации "Лучший на шоу" победила разработка Motorola»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о некоторых лауреатах GLOMO Awards 2023.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea, Reuters Фото: Albert Gea, Reuters

Всемирный мобильный конгресс в Барселоне, как полагается, оставил после себя награды. Организаторы выставки отметили премией GLOMO Awards 2023 — The Global Mobile Awards — людей, компании, технологии и отдельные устройства. Глобально это было поделено на пять больших категорий с подмножеством номинаций.

Как раз из-за огромного перечня я возьмусь за самый малочисленный раздел Device, в котором было всего четыре призера. И половину постамента забрала себе Apple с ее iPhone 14 Pro, которому жюри определило звание «Лучший смартфон» и «яблочной» экстренной связью по спутнику. Последнюю признали прорывной инновацией.

В номинации «Лучший на шоу» победила разработка под брендом Motorola. Вендор представил аксессуар Defy Satellite, который открывает доступ к спутниковой связи для любого современного смартфона. Защищенный от пыли и влаги ударопрочный брелок весом 70 гр., похожий на ключ от автомобиля, подключается к телефону по Bluetooth.

Двусторонний прием сообщения осуществляется в фирменном мобильном приложении. Также есть связь с экстренными службами, возможность поделиться геолокацией. Похоже, у рыбаков, охотников и прочих любителей дичайшей природы появилась новая игрушка. Дебют продаж ожидается в апреле. Ориентировочная стоимость спутникового брелока $99.

А вот цена последнего победителя в категории вряд ли будет ниже $349. Речь о умных очках NXTWEAR S мобильного подразделения компании TCL, признанными «Лучшим подключаемым потребительским устройством». Ключевая функция девайса — передавать картинку с подключенного телефона, планшета или компьютера в эквиваленте дисплея с диагональю 130 дюймов.

Тут найдутся сразу несколько полезных сценариев, которые позволят юзеру принять более здоровую позу, чтобы не нагружать шею или позвоночник. Так что это скорее даже не smart-очки, а health-устройство. Одного заряда Nxtwear S хватит ориентировочно на пять-шесть часов Netflix.