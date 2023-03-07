В правительстве Ульяновской области провели перестановки и перераспределили функции

Пресс-служба губернатора Ульяновской области в пятницу сообщила о новых кадровых перестановках в областном правительстве и перераспределении функций зампредов. Должность зампреда правительства покидает Роман Когтев. Он займется координацией работы по восстановлению подшефного Лутугинского района ЛНР..

Вместо господина Когтева назначен занимавший до сегодняшнего дня должность первого заместителя мэра Ульяновска Вадим Андреев. Однако его функционал меняется. К нему будет теперь переходит часть функций из тех, что курировал господин Когтев (курирование минспорта), а также значительная часть функций зампреда Сергея Кучица по курированию деятельности министерства просвещения и воспитания, минкульта, министерства молодежной политики.

Пресс-служба отмечает, что теперь «усиливается фокус внимания на развитии сельских территорий, в том числе за счет предотвращения расхищения недр и других природных богатств региона», и «решение этой задачи поручено Михаилу Семенкину», который, оставаясь министром агропромышленного комплекса и развития сельских территорий, получает дополнительный статус заместителя председателя регионального правительства. Он также теперь будет курировать агентство ветеринарии и министерство природных ресурсов и экологии (за исключением вопросов утилизации ТКО, которые остаются под началом зампреда Ильи Вашенцева). Ранее вопросы ветеринарии, АПК и экологии курировал также господин Когтев. Под его началом по поручению губернатора также был блок контроля за ситуацией с добычей недр, с чем, как считается, Роман Когтев не справился.

На должность руководителя агентства по управлению человеческим потенциалом назначается Павел Калашников. Кто будет назначен в мэрии на должность, которую занимал Вадим Андреев (он курировал всю внутриполитическую деятельность администрации, культуру, спорт, образование, молодежную политику, взаимодействие со СМИ), пока не известно. Официальных сообщений от администрации города не было. Источники в мэрии сообщают, что пока официальный перевод в правительство региона не осуществлен – господин Андреев даже еще не написал заявление об увольнении. Другой источник пояснил, что «предложение господину Андрееву поступило только что, и оформление перехода будет завершено после праздника». По информации собеседника, должность первого заместителя мэра будет сокращена, весь функционал, который раньше относился к господину Андрееву, перейдет к заместителю главы города по развитию человеческого потенциала Инне Митрофановой, которая и раньше вела большую часть этих вопросов.

Сергей Титов, Ульяновск