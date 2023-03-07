Агрохолдинг «СТЕПЬ» провел закупку пшеницы на национальной товарной бирже

Агрохолдинг «СТЕПЬ» получил аккредитацию в статусе Заказчика аукционов на площадке национальной товарной биржи (НТБ) и провел первые закупки продовольственной пшеницы в промышленном объеме.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Агрохолдинга СТЕПЬ Фото: предоставлено пресс-службой Агрохолдинга СТЕПЬ

Закупка пшеницы на НТБ позволяет увеличивать объем товарных потоков, привлекать новых партнеров, в том числе, за счет расширения географии закупок. В рамках реализации стратегии по увеличению объема продаж трейдингового сегмента Агрохолдинга и развития экспортных направлений, компания планирует увеличивать объемы закупки сельхозпродукции, в том числе, на биржевых торгах.

Организаторы и участники торгов имеют предварительную аккредитацию, договорная документация размещена публично, согласована регулятором. Все это снижает риски несоблюдения условий поставок. Кроме того, по итогам товарных аукционов НТБ ежедневно рассчитывает биржевой индекс на пшеницу на условиях поставки CPT Новороссийск. Биржевой индекс пшеницы НТБ стал первым биржевым товарным индикатором, одобренным Банком России.

На площадке проводятся товарные аукционы с широким спектром товаров – зерновые, сахар, подсолнечное масло и шрот. Объем торгов за 2022 год по зерновым культурам увеличился на 50% и превысил 1 млн. тонн продукции, а количество участников аукционов составило около 300 компаний.

Алексей Олешко, генеральный директор Торгового дома Агрохолдинга «СТЕПЬ»:

«Участие в товарных аукционах НТБ позволяет нам увеличивать объемы трейдингового направления, привлекать новых партнеров, а биржевой механизм обеспечивает прозрачность и конкурентность механизма закупки. Агрохолдинг «СТЕПЬ» планирует осуществлять закупки через НТБ на постоянной основе, наращивая объемы торговых операций».

СПРАВОЧНО Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года и входит в состав Группы АФК «Система». Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, сахарный и бакалейный трейдинг, производство и дистрибуция сыров, молочных продуктов. Активы расположены на Юге РФ в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край.

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»