МЧС объявило штормовое предупреждение из-за дождя и метели в Новосибирской области

Спасатели объявили на 8 марта в Новосибирской области экстренное предупреждение в связи с прогнозируемой неблагоприятной погодой. Ожидаются сильный снегопад, днем с дождем, гололедные явления, метели, усиление ветра до 18-23 м\с, на дорогах снежные заносы. По прогнозу ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» температура воздуха составит от -3 до +2 градусов.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП», - говорится в сообщении ведомства.

В Омской области, Кузбассе и Алтайском крае на 8 также объявлено экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. По данным МЧС, в регионах возможны метели, снег с дождем и порывистый ветер.

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Лолита Белова