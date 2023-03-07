Зарубежные СМИ: Чем обернется визит президента Тайваня в США?

Конфликт и конфронтация Китая с США неизбежны, если Вашингтон не изменит курс внешней политики. С таким заявлением на своей первой пресс-конференцию в должности министра иностранных дел КНР выступил Цинь Ган. Краеугольным камнем китайско-американских отношений он назвал Тайвань, связи которого с Вашингтоном Пекин осуждает. Уже в этом месяце президент Тайваня Цай Инвэнь приедет в США, чтобы встретиться со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти в Калифорнии, сообщают зарубежные СМИ. Причем, как пишет Financial Times, изначально планировалось, что именно Маккарти посетит Тайбэй. Но место встречи решили перенесли, чтобы не провоцировать негативную реакцию КНР. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: I-Hwa Cheng, Reuters Фото: I-Hwa Cheng, Reuters

Провести встречу со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии, а не в Тайбэе, — предложение президента Тайваня Цай Инвэнь, пишет Financial Times. Это попытка снизить градус напряженности между Пекином и Вашингтоном. Другая причина — безопасность Тайваня, отмечает издание. Скандальный визит бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в прошлом году вызвал крайне негативную реакцию Пекина.

О намерении повторить маршрут предшественницы Маккарти сообщил еще прошлым летом, добавляет газета. Сторонники поездки утверждали, что США должны продемонстрировать поддержку острова перед лицом растущей агрессии Китая. Критики, в свою очередь, призывали не провоцировать Пекин. И в последнее время у вторых появился козырь. Так, Тайбэй сообщил Вашингтону, что у Китая есть «некие планы на случай такого визита». Вероятно, риски были велики, делает вывод Financial Times.

После нашумевшей поездки Нэнси Пелоси армия КНР провела масштабные военные учения вокруг Тайваня. В том числе впервые запустила над страной баллистические ракеты, напоминает The Guardian. На этот раз политика Пекина может быть более иррациональной, заключает издание.

Тем временем The Wall Street Journal пишет о неготовности армии США к эре противостояния великих держав. Речь идет в том числе о напряженности в отношениях с Китаем из-за ситуации вокруг Тайваня. Сегодня Вооруженные силы Соединенных Штатов могут потерпеть поражение в случае обострения конфликта, говорят источники газеты в американском Минобороны.

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