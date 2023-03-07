«Фаворит — дортмундская "Боруссия"»

Во вторник вечером в «Лиге чемпионов» начинаются ответные матчи 1/8 финала. Начнут «Бенфика»—«Брюгге» и «Челси»—«Боруссия». Португальский клуб первую встречу выиграл со счетом 2:0, а первая игра «Брюгге» и «Челси» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Сегодня болельщики точно узнают первых четвертьфиналистов Лиги чемпионов. Предматчевые расклады спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с лайв-аналитиком компании «Лига ставок» Евгением Медведем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Сегодня нас ждет по-настоящему крутой футбол, особенно в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Последний шанс главного тренера «Челси» Грэма Поттера доказать, что он идет верным курсом. В случае поражения лондонского клуба на тренерском мостике точно будут перестановки. «Челси» потратил в зимнее трансферное окно больше, чем все клубы Испании, Италии, Франции и Германии. Результата пока нет, а он нужен здесь и сейчас. Я смотрю на линию в «Лиге ставок». Коэффициент на выход «Челси» мне нравится — 2,35. На выход «Дортмунда» в четвертьфинал — 1,63. Неужели совсем не верят в Грэма Поттера и в многомиллионных звезд букмекеры?

— Владимир, не только вам нравится такой коэффициент. Мы видим, что он у нас пользуется популярностью. Но что касается самого противостояния, перед матчем «Челси», скажем так, не обрадовал своих болельщиков и специалистов и выглядел очень беззубо. Так что есть определенные сомнени, и поэтому такой у нас коэффициент на лондонцев.

— Фаворит в этом двухматчевом противостоянии — дортмундская «Боруссия». А в домашнем матче, если брать одну игру, 1,95 коэффициент на «Челси» и 4,1 на победу дортмундской «Боруссии» в Лондоне. Последний коэффициент вообще какой-то фантастический. Для фаворита высоковато даже для одного матча?

— Нет. У нас, как говорится, дополнительное время и пенальти никто не отменял. Поэтому линия с надеждой на то, что дортмундцы упрутся, не проиграют и вытянут ничью в этой встрече. Мы видим, что сейчас лондонцам голы даются очень тяжело. И те, кто поставил на дортмундскую «Боруссию», будут надеяться на ничью как минимум или на то, что «Челси» выиграет всего лишь в один мяч, и пенальти выведут все-таки немецкую команду в четвертьфинал.

— «Челси» в последних семи матчах чуть ли не два мяча забил, и, соответственно, ждать какой-то голевой феерии не стоит. Может быть, посмотреть на какой-то тотал, например, что два или меньше голов будет забито в матче?

— В ответных встречах мы ожидаем чуть больше голов, чем в первых матчах. Немцы в первом матче обыграли лондонцев, и команда Поттера, конечно, побежит вперед, ей нужно забивать как минимум, чтобы пройти дальше. Поэтому закладывается чуть-чуть больше тотала в ответной встрече. Коэффициент на то, что будет три гола и больше в этой встрече, составляет 1,86, довольно невысокий.

— Если бы делал ставку я, я бы поставил на «три или меньше» за 1,35 — коэффициент очень маленький. И все-таки мне кажется, что выход «Челси» в следующий раунд за 2,35 — очень хорошая история. Но есть вторая встреча «Бенфики» и «Брюгге», где, по мнению экспертов, все ясно. «Бенфика» без вопросов должна выйти в четвертьфинал. Коэффициент на то, что в следующий раунд попадет «Брюгге», в «Лиге ставок» составляет 25. Но подобный исход — это скорее фантастика. При этом коэффициент на победу «Бенфики» постоянно снижается.

— Это очень популярная ставка. И во всех экспрессах мы можем наблюдать «Бенфику», потому что это железный вариант среди пользователей нашей компании. И стоит отметить, конечно, уверенную победу лиссабонцев на выезде в Бельгии. Поэтому я думаю, что практически весь мир уверен в том, что «Бенфику» ждет легкая победа.

— А какой коэффициент на то, что «Бенфика» пройдет в следующий раунд?

— 1,01. И, конечно, стоит отметить проход «Брюгге» в следующий круг за 25. Но я хотел еще посмотреть на такой коэффициент — 1500 на то, что «Брюгге» станет победителем Лиги чемпионов. Буквально одна ставка в тясчу рублей сделает вас миллионером. Кто-то скажет, что это сумасшедшая ставка, но вспомним пример сборной Греции на чемпионате Европы — чем черт не шутит, скажем так.

— А есть те, кто делает ставки на то, что «Брюгге» выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов?

— Конечно, есть, но это меньше 5% всех ставок на это противостояние. 94% ставят на победу «Бенфики» и 98-99% на то, что «Бенфика» выйдет в следующий круг. И коэффициент здесь составляет 1,01.

— Мне кажется, матч будет результативным, потому что «Бенфика» дома забивает. Тотал больше 2,5, и ставку на то, что в матче будет забито три или больше мячей, можно взять за 1,63. Те, кто вообще верит в результативность «Бенфики», могут взять индивидуальный тотал на то, что «Бенфика» забьет три или больше мячей в этом матче, за 2,32. И есть еще сумасшедший коэффициент — 101 на то, что «Брюгге» выиграет со счетом 3:0. Если же подводить итоги, самая популярная ставка в этом матче на то, что «Бенфика» выиграет дома, за 1,39?

— Да, все верно.