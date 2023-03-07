Выручка аэропорта Уфы в 2022 году составила 4 млрд рублей

В 2022 году пассажиропоток международного аэропорта Уфы превысил 4 млн человек, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Выручка аэропорта выросла на 25% и составила 4 млрд руб., операционная прибыль увеличилась на 59%, до 1,8 млрд руб. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев.

«В текущих условиях отрасль гражданской авиации испытывает беспрецедентное санкционное давление. При этом основным направлением, которое мы считаем своим приоритетом в управлении предприятия, являются программы, направленные на сокращение расходов и повышение эффективности нашей деятельности», — отметил господин Андреев.

Карина Мамаева

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