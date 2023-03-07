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Коммерсантъ FM
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Шойгу: в спецоперации участвуют 1,1 тыс. женщин-военных

1,1 тыс. женщин-военнослужащих участвуют в военной операции России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, каждая третья из них награждена госнаградами.

Сергей Шойгу

Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министр рассказал об участии женщин в военной операции в ходе селекторного совещания Минобороны. Всего в российской армии насчитывается более 39 тыс. женщин-военных. «Почти 5 тысяч из них носят офицерские погоны»,— сказал господин Шойгу (цитата по ТАСС).

Военная спецоперации России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В конце сентября РФ присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.

Леонид Уварчев

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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