Шойгу: в спецоперации участвуют 1,1 тыс. женщин-военных

1,1 тыс. женщин-военнослужащих участвуют в военной операции России, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, каждая третья из них награждена госнаградами.
Сергей Шойгу
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Министр рассказал об участии женщин в военной операции в ходе селекторного совещания Минобороны. Всего в российской армии насчитывается более 39 тыс. женщин-военных. «Почти 5 тысяч из них носят офицерские погоны»,— сказал господин Шойгу (цитата по ТАСС).
Военная спецоперации России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В конце сентября РФ присоединила Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.