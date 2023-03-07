В Москве открыли госпиталь для раненных пациентов из присоединенных регионов

На базе клинического центра «Вороновское» в Москве открыли лечебный госпиталь для раненных пациентов из присоединенных регионов РФ. Об этом сообщил в блоге столичный мэр Сергей Собянин. Госпиталь предназначен для участников военной операции, гражданских служащих, в том числе командированных, а также мирных жителей, пострадавших в ходе боевых действий.

По его словам, это поможет «разгрузить госпитали на новых территориях и дать им возможность хотя бы частично вернуться к оказанию плановой медицинской помощи гражданскому населению». Господин Собянин добавил, что госпиталь уже принял 25 пациентов. Мэр уточнил, что в госпитале дополнительно развернули операционные общего и специализированного профилей, также есть вертолетная площадка для экстренной транспортировки пациентов.

В июне 2022 года Сергей Собянин посетил Луганск и встретился с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Было объявлено, что Москва и Луганск стали городами-побратимами, и господин Собянин пообещал заняться восстановлением города после боевых действий.

Лаура Кеффер