На посту ДПС в Успенском районе изъяли 19 тонн неучтенного в ЕГАИС пива

Госавтоинспекторы остановили на посту ДПС «Успенский» грузовик под управлением жителя Карачаево-Черкесии, нашли в его полуприцепе 19 тонн находящегося в незаконном обороте пива и изъяли его. Об этом сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Пиво было разлито в бутылки различного объема, в базе ЕГАИС Росалкогольрегулирования подтверждений по внесению данной поставки в единую государственную систему учета оборота алкогольной продукции не оказалось.

Изъятый алкоголь помещен на хранение до приятия судебного решения, сообщает полицейское ведомство.

Михаил Волкодав

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