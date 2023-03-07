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Ярославский подрядчик отсудил стоимость подорожавших в ходе ремонта стройматериалов

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ООО «УМПРЭО» к ГКУ «Ярдорслужба», увеличив стоимость государственного контракта по ремонту дороги на 28,2 млн руб. Текст судебного решения опубликован 3 марта 2023 года.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как следует из решения, подрядчик из Углича ООО «УМПРЭО» ремонтировал дорогу «Ляпино—Прусово» в Ярославском районе. Заказчиком работ выступала «Ярдорслужба», стоимость контракта составляла 162 млн руб. Государственный контракт был заключен 14 сентября 2021 года, а работы по ремонту дороги с технологическим перерывом на зиму должны были выполнить к 30 июня 2022 года.

Сама дорога «Ляпино—Прусово» была построена в 1980 году. Как указывал подрядчик, работ по капитальному ремонту на ней не проводилось.

«Существующее покрытие имеет деформации в виде ям, волнообразований, на отдельных участках просадки, выкрашивание и вся проезжая часть в нашлепках от ямочного ремонта. Покрытие и основание потеряло несущую способность, обочины разъезжены»,— отмечается состояние дороги в судебном решении.

В апреле 2022 года «УМПРЭО» уведомил «Ярдорслужбу» о существенном росте цен на строительные материалы и предложил увеличить стоимость контракта на 17%. Заказчик отказался, потому подрядная организация подала иск в суд. В арбитраже сочли исковое требование обоснованным и обязали «Ярдорслужбу» подписать с угличским подрядчиком дополнительное соглашение, увеличив сумму контракта на 28,25 млн руб. Решение арбитражного суда в законную силу не вступило.

Андрей Иванов

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