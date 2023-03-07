Выдача кредитных карт в Свердловской области в январе упала на 25%

В Свердловской области за январь 2023 года выдали 28,8 тыс. новых кредитных карт, что на 25,4% ниже показателей декабря 2022 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По выдаче кредиток регион занимает шестое место в стране. С августа 2022 года выдача новых кредитных карт снижалась почти непрерывно, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Такая динамика объясняется, прежде всего, тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения, и не стремятся наращивать свои обязательства. Кроме того, стоит отметить и общее охлаждение в необеспеченном кредитовании, обусловленное более консервативной кредитной политикой банков»,— пояснил господин Волков.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре выдача кредиток за январь сократилась на 24,9% до 14,2 тыс. В Тюменской области за месяц выдали 11,5 тыс. кредитных карт, что на 23% ниже показателей декабря. В целом по России в январе 2023 года количество выданных кредиток составило 0,85 млн, сократившись на 23,8%.

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Диана Сунагатуллина