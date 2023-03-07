В Башкирии женщины готовы зарабатывать в два раза меньше, чем мужчины

Средняя зарплата, на которую рассчитывают женщины из Башкирии, составляет 37 тыс. руб. Мужчины в среднем указывают в своих резюме 70 тыс. руб., сообщает пресс-служба hh.ru Урал.

48% актуальных резюме в республике приходится на женщин. Они чаще всего ищут работу администраторами и менеджерами по продажам (по 10%), продавцами и бухгалтерами (по 7%), секретарями и экономистами (по 4%), а также офис-менеджерами, делопроизводителями, менеджерами по работе с партнерами и операторами ПК (по 3%).

Реже всего жительницы Башкирии рассматривают вакансии токарей, операторов станков с ЧПУ, грузчиков, дворников, механиков, автомойщиков, сварщиков, автослесарей и DevOps-инженеров — на каждую из этих специализаций приходится не более 0,01% от всех женских резюме.

Самая популярная профессия среди женщин республики — администратор и менеджер по продажам, а среди мужчин — водитель.

Майя Иванова

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